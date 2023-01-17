Приложения ряда автобрендов перестали работать в России

Мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов — Skoda, Kia, Infiniti, Nissan — перестали работать на территории России, сообщил дилерский центр «Автоспеццентр».

«Производители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления (о предстоящем отключении)», — цитирует ТАСС представителя дилерского центра.

Там отметили, что мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме.

По данным дилерского центра «Автодом», основные приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают в штатном режиме. Приложение Porsche было отключено в начале лета, при этом соответствующих уведомлений дилерам от автопроизводителя не поступало.

У некоторых владельцев Land Rover и Jaguar возникают сложности в работе приложения. Сервисная поддержка информационных систем автомобилей Mercedes в России на данный момент работает, но оборудование для настройки систем автомобилей не обновляется. Но приложение для смартфонов Mercedes Me Connect, в котором владельцам автомобилей доступен дистанционный запуск двигателя и предварительное кондиционирование, сегодня доступно.