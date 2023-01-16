Русские за рубежом: самые известные кладбища

Город Сент-Женевьев-де-Буа отказался от денег России на аренду участков на одноименном кладбище, где захоронены россияне. Это не единственное крупное захоронение русских за рубежом. Многие из них связаны с историей страны, с войнами и эмиграцией. Где находятся самые крупные русские некрополи?

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа

Некрополь находится в 24 километрах от Парижа. Его основали в конце XIX века, а первое русское захоронение появилось в 1927 году.

Здесь похоронены писатели Иван Бунин и Тэффи, режиссер Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев, поэт Александр Галич, представители дворянства, военных кругов и другие выходцы из России. Всего на Сен-Женевьев-де-Буа более пяти тысяч могил с останками около 15 тысяч русских.

С 1960 года местные власти хотели снести кладбище, из-за того, что земля была нужна для общественных нужд. По нормам французского законодательства любое погребение сохраняется до конца срока аренды земли. По русским захоронениям этот срок истекал в 2008 году.

Правительство России выделило 692 тысячи евро на содержание и погашение задолженности перед Францией за аренду 648 кладбищенских участков.

В этом году город отказался от денег России на аренду кладбища. Глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин ищут другие источники финансирования. Необходимо 15 тысяч евро для возобновления аренды на 10 лет для 22 участков, где похоронены россияне, у которых не осталось родственников.

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа очень ветхое. 45% захоронений нуждаются в восстановлении. Из-за пандемии и ситуации вокруг Украины от проекта реставрации пришлось отказаться.

Новое кладбище в Белграде

Это старейшее из белградских кладбищ. Расположено в 2 километрах от здания парламента Сербии. На нем похоронены многие сербские политические и военные деятели, герои и простые люди.

В глубине кладбища есть место, где покоятся люди, покинувшие Россию после Октябрьского переворота 1917 года и окончания Гражданской войны, а также их родственники, дети, которые остались жить в этой стране.

Посетителей встречает фигура Ангела с мечом, стоящего на постаменте в форме снаряда, на котором нанесена короткая строка благодарности России «Вечная память Императору Николаю Второму и 2 миллионам русских воинов Великой войны…».



Под монументом находится склеп, где покоятся останки примерно 400 русских солдат и офицеров русской армии, погибших в Великой войне 1914—1918 годов на салунском фронте.

На «Русском кладбище» в Белграде расположены захоронения многих русских военачальников и простых воинов, деятелей культуры, науки и искусства.

Многие русские захоронения находятся в плачевном состоянии, потому что ухаживают за ними только Подворье Русской православной церкви в Белграде, посольство РФ в Сербии, отдельные энтузиасты из потомков русских эмигрантов. Но их сил недостаточно.

Ново-Дивеевский Успенский женский монастырь в США

Крупнейшее русское православное кладбище США располагается при Ново-Дивеевском Успенском монастыре Русской православной церкви в штате Нью-Йорк.

Его основал протопресвитер Адриан Рымаренко, прибывший в США в 1949 году и решившей основать на новом месте монастырь с кладбищем, домом для престарелых и госпиталем.

На русском кладбище похоронено около 7 тысяч человек: генералы, военные герои, духовенство, писатели, доктора, изобретатели, другие выдающиеся представители русской культуры и обычные люди.

На Ново-Дивеевском кладбище в США также установлен памятник всем кадетам, погибшим в разных войнах.

Сан-Микеле в Венеции

Остров-кладбище Сан-Микеле разделено на зоны: католическое, православное, еврейское. Так как это единственное кладбище в Венеции, городские власти разрешили хоронить на нем выдающихся людей, жизнь которых была связана с городом.

На нем захоронены многие известные выходцы из России. Там находятся могилы известного композитора Игоря Стравинского, организатора «Русских сезонов» в Париже Сергея Дягилева, поэта Иосифа Бродского, российского и американского журналиста Петра Вайля.

Русское кладбище в в Японии

Единственное в Японии исключительно русское кладбище находится в Мацуяме.

В 1904-1905 годах в Мацуяме располагался самый большой японский лагерь для российских военнопленных. Сюда этапировали матросов с кораблей «Варяг», «Стерегущий», «Екатеринослав» после сокрушительного поражения в битве за Порт-Артур.

Больше половины из них были ранены или больны. Большинство военнопленных вернулись в Россию, но 98 из них погибли и были захоронены на городском кладбище Мацуямы.

Фото: © департамент информации Минобороны РФ

Кладбище располагается рядом с Мацуямским университетом, а его официальными попечителями стали Общество престарелых, Мацуямская женская ассоциация и Ученический совет одной из местных школ. Учащиеся местных учебных заведений более сорока лет передают новым поколениям эстафету по уходу за этим кладбищем.