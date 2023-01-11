Представлено приложение для видеозвонков умершим людям

Корейская компания DeepBrain представила на выставке новинок электроники CES 2023 приложение, которое позволят общаться с умершими людьми.

Технология позволяет создать цифрового клона человека, уверяют разработчики видеочата. Для этого достаточно провести перед камерой несколько часов, чтобы нейросеть могла изучить манеру поведения и собрать голосовые данные, пишет Entrepreneur.

Для оптимального результата такой человек должен приехать в студии разработчиков, где будет записан его голос, внешность, а также особенности характера. Также он может предоставить видеофайлы и фото, которые будут сохранены в системе.

При этом создание цифрового клона обойдется в сумму примерно 1,6 миллиона рублей, а каждый сеанс общения будет стоить еще 80 тысяч, поэтому назвать услугу доступной обычным пользователям нельзя.