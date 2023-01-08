НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые из США извинились за «ужасную западную философию»

Источник:
ИноСМИ
363 2
Фото: © JohnsonHallUO / Общественное достояние

Философы из Университета Орегона извинились за западную философию, продвигающую мировоззрение, оправдывающие ужасные практики, в том числе насилие и разграбление богатств планеты.

Профессор экологической этики и философии в Университете Орегона Майкл Пол Нельсон и его коллега Кэтлин Дин Мур написали статью для Salon, где извинились за западную философию.

«Мы считаем, что большая часть западноевропейской философии, начиная с Древней Греции и заканчивая настоящим временем, пошла по неверному пути и продвигала мировоззрение, оправдывающее практики, которые в будущем станут считаться чудовищным злом», — написали авторы.

Первыми в списке «чудовищного зла» ученые считают значатся насилие и разграбление богатств планеты с целью наживы, которое влечет за собой обнищание людей.

Западноевропейская философия, по их мнению, поняла все катастрофически неправильно. Они попросили людей оставить высокомерие и обрести смирение, служить планете, а не экономике, заменить черствую алчность заботой, подавить эгоизм и высокомерие. 

«Мы, философы, просим прощения у мира, веря в способность Земли исцеляться», — резюмировали авторы.

Еще по теме
Центр генетических технологий создадут в Академгородке Новосибирска
Археологи нашли древнейший календарь
Физики ТГУ впервые за Уралом провели пилотный запуск квантовой связи
Первый серийный магнит изготовили для мощного сибирского синхротрона
смотреть все
Наука #Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось
Зодиак любви: чья личная жизнь изменится в 2023 году
Фильм «Чебурашка»: возвращение ушастого героя
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
61
Путин приказал ввести рождественское перемирие в зоне СВО
37
Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder
34
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
28
Байден заявил о ключевом этапе боевых действий на Украине
26
Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг