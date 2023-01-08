Ученые из США извинились за «ужасную западную философию»

Философы из Университета Орегона извинились за западную философию, продвигающую мировоззрение, оправдывающие ужасные практики, в том числе насилие и разграбление богатств планеты.

Профессор экологической этики и философии в Университете Орегона Майкл Пол Нельсон и его коллега Кэтлин Дин Мур написали статью для Salon, где извинились за западную философию.

«Мы считаем, что большая часть западноевропейской философии, начиная с Древней Греции и заканчивая настоящим временем, пошла по неверному пути и продвигала мировоззрение, оправдывающее практики, которые в будущем станут считаться чудовищным злом», — написали авторы.

Первыми в списке «чудовищного зла» ученые считают значатся насилие и разграбление богатств планеты с целью наживы, которое влечет за собой обнищание людей.

Западноевропейская философия, по их мнению, поняла все катастрофически неправильно. Они попросили людей оставить высокомерие и обрести смирение, служить планете, а не экономике, заменить черствую алчность заботой, подавить эгоизм и высокомерие.

«Мы, философы, просим прощения у мира, веря в способность Земли исцеляться», — резюмировали авторы.