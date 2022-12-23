Тренд TikTok оставил американских диабетиков без важного препарата

Тренд в TikTok рекомендует препарат от диабета второго типа для похудения, из-за чего некоторые американские больные не могут обналичить рецепт больше месяца и испытывают острую нехватку лекарства.

Тиктокеры начали массово рекомендовать препарат «Оземпик» в качестве средства для похудения без диет для американской аудитории. Это вызвало острую нехватку лекарства, а его аналоги либо не покрываются страховкой больных, либо отсутствуют в продаже.

Врач из Сакраменто Франсиско Прието рассказал The Star, что его пациенты вынуждены искать лекарство по всем аптекам города, но бывают случаи, когда препарат не получается найти три недели. В Сиэтле дефицит «Оземпика» длился четыре месяца.

Препарат имитирует гормон, отвечающий за аппетит и питание, помогая стимулировать выработку инсулина и корректировать уровень глюкозы в крови пациентов с диабетом второго типа. Снижение веса описано как побочное действие, но распространение «Оземпика» без рецепта привело к его неожиданной популярности у тиктокеров и «специалистов по похудению».

На TikTok некоторые видеоролики с хэштегом ozempic были просмотрены более миллиона раз. Медицинские курорты рекомендуют препарат наряду с уколами ботокса и лазерной эпиляцией. Рекламные объявления в Google обещают потерю веса без физических упражнений или диет.

Пластический хирург похвасталась в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России) тем, что использовала препарат, чтобы сбросить 10 фунтов (4,5 килограмма), набранные ей во время пандемии коронавируса, и предлагает позвонить в ее офис, чтобы получить рекомендацию.

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Подавляющее большинство препаратов в Америке можно приобрести без рецепта и это периодически создает проблемы. Например, в первые месяцы пандемии Covid-19 люди принимали гидроксихлорохин, который, по их мнению, мог помочь справиться с вирусом. Это создало дефицит для пациентов, принимавших его от волчанки и артрита.