Ученые выявили опасность популярного пищевого красителя

Канадские ученые после серии экспериментов пришли к выводу об опасности употребления продуктов с популярным пищевым красителем Allura Red (Е129). Он может спровоцировать воспалительное заболевание кишечника, развитие болезни Крона и язвенного колита.

Ученые Университета Макмастера (Канада) провели эксперименты на мышах. Животные употребляли Е129 в течение 12 недель. Исследования показали, что прерывистое поступление красителя в организм не влияет на риск колита. Но воздействие красителя на грызунов в раннем возрасте повышало их предрасположенность к расстройству кишечного тракта.

Исследователи пришли к выводу, что постоянное употребление красителя вызывает легкий колит у мышей. Е129 также нарушает гормональный баланс в кишечнике и впоследствии изменяет состав кишечной микробиоты. А это способно привести к ряду заболеваний: болезнь Крона, язвенный колит, воспаление кишечника.

Пока неизвестно, может ли краситель вызывать аналогичную реакцию у людей, пишет «Лента.ru»со ссылкой на данные исследований.

Allura Red или Красный очаровательный АС — темно-красный порошок, растворимый в воде. Производится из каменноугольной смолы. Чаще всего его используют в качестве натриевой соли, кальциевых и калийных солей. В пищевой промышленности его добавляют в конфеты, напитки, молочные продукты.