Meizu запатентовала противоугонную систему для смартфонов

Meizu упростила поиск ворованных смартфонов и сделала возможность удаленно превратить его в «кирпич». К изобретению подтолкнуло удорожание продукции, привлекшее повышенное внимание воров.

Украденные смартфоны бывает трудно найти, поэтому первым элементом системы сделали возможность удаленной активации интернета на похищенном смартфоне с трансляцией местоположения, сообщает Gizmochina со ссылкой на патентную документацию.

Если найти устройство не удалось или по каким-либо другим причинам вернуть его не получается, то есть более радикальный способ. Смартфон можно сделать неработоспособным — перевести в режим черного экрана и заблокировать слот SIM-карты.

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Несмотря на фактическое уничтожение смартфона последним способом, это поможет уберечь пользовательские данные и сохранить конфиденциальность владельца. Исправить «черный экран» невозможно даже перепрошивкой.

Технология только запатентована, о ее реализации в предстоящих моделях смартфонов Meizu не сообщается.