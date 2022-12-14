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Meizu запатентовала противоугонную систему для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Meizu
Фото: © Olga Nayda / Unsplash License

Meizu упростила поиск ворованных смартфонов и сделала возможность удаленно превратить его в «кирпич». К изобретению подтолкнуло удорожание продукции, привлекшее повышенное внимание воров.

Украденные смартфоны бывает трудно найти, поэтому первым элементом системы сделали возможность удаленной активации интернета на похищенном смартфоне с трансляцией местоположения, сообщает Gizmochina со ссылкой на патентную документацию. 

Если найти устройство не удалось или по каким-либо другим причинам вернуть его не получается, то есть более радикальный способ. Смартфон можно сделать неработоспособным — перевести в режим черного экрана и заблокировать слот SIM-карты. 

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Несмотря на фактическое уничтожение смартфона последним способом, это поможет уберечь пользовательские данные и сохранить конфиденциальность владельца. Исправить «черный экран» невозможно даже перепрошивкой.

Технология только запатентована, о ее реализации в предстоящих моделях смартфонов Meizu не сообщается. 

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GammiPluh

Меркель расписалась в недоговороспособности НАТО, вся это группировка сплошные лицемеры и пустозвоны

Удавиков

Кто-то ещё верит в западную демократию?

MuCbE

Да просто добить оставшиеся 40% энергосистемы и пусть провода по всей линии фронта тянут чтоб пытаться...

mosquito__2010

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