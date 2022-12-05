Xiaomi 13 получит лучший экран Samsung

В новом тизере Xiaomi 13 компания уделила внимание экрану. Согласно сообщению, предстоящий флагман получит дисплей последнего поколения Samsung E6, отличающийся высокой яркостью и низким энергопотреблением.

Максимальная яркость экрана при использовании при естественном освещении равна 1200 кд/кв.м, а пиковая достигает значения в 1900 кд/кв.м, это больше предыдущего поколения E5 и большинства современных экранов.

Из тизера ясен и внешний вид предстоящего флагмана. Он получит более угловой дизайн, вырез для селфи камеры и плоскую боковую рамку, выполненную, как и корпус, из алюминиевого сплава, что внешне приближает его к iPhone.

Линейка смартфонов Xiaomi 13 выйдет сначала на китайском рынке, точная дата неизвестна. Цена, по данным портала MyDrivers, будет колебаться в диапазоне от 615 до 925 долларов (37,9-57,1 тысячи рублей) в зависимости от конфигурации.