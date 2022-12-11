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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев заявил о готовности к ударам по территории России

Источник:
РБК
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Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — приводит РБК слова Данилова, сказанные им в эфире украинского телевидения.

Минобороны России в понедельник, 5 декабря сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельса в Саратовской области.

После этого газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России.

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Топ комментариев

Гаврило Принцип

Судя по соцсетям - одни тарасы уже стоят под Москвой, другие тарасы уже перевалили за Урал)

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

Snikolas

Вот если серьёзно без шуток, кто то думает что украина может победить? смешно)))