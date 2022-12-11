Киев заявил о готовности к ударам по территории России

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — приводит РБК слова Данилова, сказанные им в эфире украинского телевидения.

Минобороны России в понедельник, 5 декабря сообщило, что Украина предприняла «попытки нанесения ударов» реактивными беспилотниками по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельса в Саратовской области.

После этого газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США «молчаливо одобрили» нанесение Украиной ударов по отдаленным целям на территории России.