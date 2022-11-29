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Новогодний фильм-пародию ТНТ на советские фильмы раскритиковали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новогодний фильм ТНТ, где собрали персонажей из известных советских фильмов, подвергся критике со стороны известных личностей.

Канал ТНТ анонсировал новогодний проект «СамоИрония судьбы!». В нем звезды шоу-бизнеса исполнят героев советских фильмов. Например, Клава Кока перевоплотится в Леночку Крылову из «Карнавальной ночи», Бузова исполнит роль Гали из «Иронии судьбы», Киркоров сыграет Ипполита, а Батрутдинов — Женю Лукашина.

Многие знаменитости остались недовольны такой интерпретацией советской классики. Актриса Мария Шукшина высказала негатив в адрес Киркорова, который задействован в проекте.

«А вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе: Киркоров-Жарптица теперь в роли Ипполита из "Иронии судьбы". Вообще даже удивительно, что не в роли Нади. "Фили" и другие Хрюши в полном составе. "Какая гадость эта ваша заливная рыба"» — написала Шукшина в телеграм-канале.

Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина отказалась даже рассуждать на тему фильма «СамоИрония судьбы!»

«Много чести еще на это реагировать. Это все глупость несусветная», — сказала она «Комсомольской правде».

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mosquito__2010

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syris

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korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)

Alhazred

Господи, ты совсем ополоумел уже)))