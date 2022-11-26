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Боевая техника под украинскими флагами прошла по Твери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Колонна боевой техники под украинскими флагами прошла по центру Твери, удивив и напугав горожан. Очевидцы предположили, что это провокация.

Запись инцидента появилась в местных группах «ВКонтакте», а также в телеграм-канале Mash. На кадрах видно, как БТР и другая техника с украинской символикой передвигается по улице.

При этом зрители отметили, что колонну сопровождали полицейские машины с российскими номерами. «Это что у нас тут происходит», — прокомментировал автор видео.

Позднее администрация Твери уточнила, что появление на улицах военной техники с украинскими флагами вызвано съемкой фильма «Музыкант», посвященного спецоперации.

«В Центральном районе проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники», — говорится в заявлении на сайте городских властей.

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