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Российский авторынок вернется к докризисному уровню к 2030‑м годам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Соллерс Авто»

Восстановление российского автомобильного рынка к докризисному уровню при существующих темпах произойдет не раньше 2028-2029 года, сообщил глава совета директоров калининградского завода «Автотор» Валерий Горбунов.

«Если все будет хотя бы так, как сегодня, может быть, к 2028 или 2029 году получится достичь докризисных показателей. Но возможен и более продолжительный спад», — сказал Горбунов в интервью РИА Новости.

По мнению Горбунова, российской автомобильной промышленности нужна кооперация. Помочь в восстановлении должна государственная политика, в рамках которой различные производители займутся выпуском электроники, пластика или нефтехимической продукции.

«Автотор» до весны 2022 года выпускал модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. Сейчас завод договаривается с китайскими производителями BAIC и Chery.

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