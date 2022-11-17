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Microsoft Defender оказался худшим антивирусом для Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft Defender в Windows 11
Фото: © Ed Hardie / Unsplash License

Фирменный Microsoft Defender занял последнее место в рейтинге антивирусов для Windows 11. При хороших показателях безопасности его подвели низкая производительность при работе с файлами.

Компания по оценке защиты от вредоносных программ AV-TEST обнаружила, что производительность Microsoft Defender в Windows 11 была довольно посредственной в тестировании. Он набрал 16 баллов из 18 возможных и разделил последнее место с малоизвестным PC Matic.

В Windows 10 Microsoft Defender нередко занимал первые места и набирал максимальное количество баллов. В новой ОС у него самая низкая производительность среди 19 популярных антивирусов. Максимальные 6 баллов он набрал в категории «Удобство», а показатели защиты оценили в 5,5 балла.

На производительность повлияла неоптимизированная работа с файлами. Microsoft Defender очень долго копирует данные в сети и локально, что замедляет его работу в Windows 11. AV-TEST ранее обнаруживали подобную проблему и в Windows 10 она решена.

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Лучшими антивирусами, набравшими максимум баллов AV-TEST стали: Ahnlab, Avast, AVG, Avira и Bitdefender. Приложения, получившие сертификат компании, можно отличить по маркировке «AV-TEST Certified».

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Топ комментариев

GammiPluh

А при чем тут избиратели - это приватный разговор, а не публичный договор... это мерзко и низко

виктор А.

Это где такая пенсия у старух? Генерал Волк нет???

GammiPluh

До дедушки Си тоже потихоньку начинает доходить что европейцы недоговороспособны, их слова с делом расходятся...

Siberian sinner

Дрыгнога снова хочет всем понравиться.