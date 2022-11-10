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Microsoft интегрировала iCloud Photos в Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Облачное хранилище изображений от Apple теперь доступно в Windows 11. Владельцы iPhone, использующие iCloud Photos для хранения своих фотографий и видео, теперь могут синхронизировать цифровые библиотеки с компьютером.

В приложении Photos («Фотографии») в Windows 11 появилась интеграция облачного хранилища iCloud от Apple. В нем доступен просмотр и редактирование галереи аналогичный при работе с фирменным OneDrive.

«Эта интеграция с iCloud Photos упростит пользователям iPhone прямой доступ ко всем их любимым воспоминаниям в одном организованном месте и является еще одним шагом в наших постоянных усилиях по обеспечению бесперебойной работы с Windows 11», — сообщается в блоге Microsoft.

Фото: © Microsoft

Для отображения изображений из iCloud Photos в Windows 11 требуется загрузить последние версии приложения Photos и iCloud для Windows из магазина Microsoft Store. Затем войти в систему с помощью Apple ID, запустить приложение «Фотографии» и выбрать «Фотографии iCloud» на левой панели.

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