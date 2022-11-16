НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Утилита для очистки macOS оказалась основным источником вирусов

Источник:
Sibnet.ru
449 1
MacBook в неоновом свете
Фото: © Dmitry Chernyshov / Unsplash License

Утилита MacKeeper, призванная удалять «мусор», старые и неиспользуемые файлы в macOS, стала источником почти половины вирусов для этой операционной системы.

Согласно отчету Elastic Security Labs о глобальных угрозах за 2022 год, всего 6,2% вирусов могут попасть на платформу macOs, при этом в Windows и Linux проникают 54,4% и 39,4% соответственно. Это связано с повышенным вниманием Apple к безопасности системы, однако основным источником вредоносов на их платформе стали программы для оптимизации.

Почти половина вирусов (47,92%) проникают через утилиту очистки MacKeeper. Злоумышленники используют ее из-за большого количества разрешений со стороны macOS и доступа к системным ресурсам. 

Это не первый случай проблем с MacKeeper и ситуация осложняется тем, что полностью удалить его из macOS невозможно. Ранее он был уличен в том, что сам может выполнять функции вредоносного ПО и воровать данные. В 2014 году на владельцев был подан иск из-за того, что их приложение намеренно выводило ложные оповещения о вирусах, чтобы запугать пользователей. 

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
VK заплатит за ошибки в RuStore
Браузер Opera получил встроенный TikTok
Браузер Chrome получит адаптивный дизайн
Электронные водительские права появились в приложении «ВКонтакте»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
1527
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
4315
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
9089
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
14783
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
12631
0
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
4773
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
4375
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
10449
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
18140
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
16704
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине «ядерную» артиллерию
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Малафеев потерял главного соратника на шоу «Звезды в Африке 3»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

xxxAsketxxx

Могу со 100% вероятностью сказать, что выполнила бы Украина Минские договоренности, никаких ракет бы...

Alhazred

Ну, с головой дружить это явно не твое)))

GammiPluh

Война с НАТО будет очень короткая... ни одна из сторон не готова на такой конфликт

nicollaich

Так со временем кличко и научиться грамотно излагать свои мысли.