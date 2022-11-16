Утилита для очистки macOS оказалась основным источником вирусов

Утилита MacKeeper, призванная удалять «мусор», старые и неиспользуемые файлы в macOS, стала источником почти половины вирусов для этой операционной системы.

Согласно отчету Elastic Security Labs о глобальных угрозах за 2022 год, всего 6,2% вирусов могут попасть на платформу macOs, при этом в Windows и Linux проникают 54,4% и 39,4% соответственно. Это связано с повышенным вниманием Apple к безопасности системы, однако основным источником вредоносов на их платформе стали программы для оптимизации.

Почти половина вирусов (47,92%) проникают через утилиту очистки MacKeeper. Злоумышленники используют ее из-за большого количества разрешений со стороны macOS и доступа к системным ресурсам.

Это не первый случай проблем с MacKeeper и ситуация осложняется тем, что полностью удалить его из macOS невозможно. Ранее он был уличен в том, что сам может выполнять функции вредоносного ПО и воровать данные. В 2014 году на владельцев был подан иск из-за того, что их приложение намеренно выводило ложные оповещения о вирусах, чтобы запугать пользователей.