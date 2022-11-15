Браузер Chrome получит адаптивный дизайн

Браузер Google Chrome будет менять цветовую схему в зависимости от выбранной пользовательской темы. Ранее оформление приходилось выбирать вручную и новинка упростит кастомизацию внешнего вида приложения.

Пользователь Reddit с ником Leopeva64-2 обнаружил в тестовой версии Chrome Cannary, что изменение обоев браузера приводит к автоматическому выбору цвета адресной строки и элементов интерфейса. Это делает внешний вид программы более лаконичным.

Опцию можно включить в Chrome Canary версии 110.0.5418.0 и более поздних. В адресной строке нужно ввести «chrome:// flags/#customize-chrome-color-extraction» (без кавычек) и перевести флажок режима в Enabled.

Аналогичная опция Material You есть на Android. Она подстраивает цветовую схему ОС под вид домашнего экрана. Новая функция Chrome доступна на Mac, Windows, Linux и в собственных операционных системах Google ChromeOS и Fuchsia, о сроках выхода в стабильной версии пока не сообщается.