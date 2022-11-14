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Мобилизованные получат декабрьские выплаты досрочно

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Призванные по частичной мобилизации получат выплаты за декабрь досрочно, сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

В соответствии с приказом Минобороны от декабря 2019 года выплата денег призванным по мобилизации производится с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь — до 25 декабря, уточнила Шевцова.

Замминистра обороны напомнила, что выплаты должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из ежемесячной социальной выплаты (158 тысяч рублей) и окладов по воинской должности и званию и выслуги лет (минимум 37 тысяч рублей).

Первая часть не облагается подоходным налогом, вторая часть — облагается налогом в 13%. Мобилизованным также могут быть установлены надбавки «за особые условия военной службы или за особые достижения».

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Оборона #Армия #Деньги
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