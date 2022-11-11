Распродажа «11.11» в России: как пройдет в 2022 году

Ноябрь — лучшее время для шопоголиков, крупные торговые площадки начинают предновогодние распродажи. Первой станет акция «11.11», традиционно стартующая 11 ноября. Некоторые ошибочно называют ее Черной пятницей, однако распродажа под таким названием начнется позже — 24 ноября. Каких скидок и выгодных предложений ждать на распродаже «11.11» в 2022 году?

В прошлом году на распродаже «11.11» россияне за три дня сделали на маркетплейсе AliExpress 25,6 миллиона заказов на общую сумму 33,3 миллиарда рублей.

Когда стартует распродажа?

Главной площадкой распродажи «11.11» в России выступит AliExpress. Именно этот маркетплейс провел первую акцию грандиозных скидок в 2013 году, приурочив ее к китайскому Дню холостяков, который отмечается 11 ноября.

Последние годы распродажа на AliExpress стала практически официально называться Всемирным днем шопинга и по своим масштабам и популярности уже практически не уступает более раскрученной Черной пятнице.

В 2022 году основной этап распродажи «11.11» на AliExpress стартует 11 ноября в 11.00 по московскому времени и продлится до 10.59 по московскому времени 13 ноября.

В чем отличие распродажи 2022 года?

Акция 2022 года впервые пройдет без купонов и промокодов самой торговой площадки, которые давали дополнительные скидки. На главной странице распродажи доступен только список товаров с выгодными ценами, причем на некоторые товары предложения действуют уже с 1 ноября.

Причина отказа от купонов — отсутствие рекламного бюджета у AliExpress Россия, которое представляет собой совместное российско-китайское предприятие. Инвесторы площадки в лице Alibaba Group после 24 февраля 2022 года отказались от финансирования российского подразделения.

При этом остаются доступными купоны самих продавцов — они не зависят от рекламного бюджета площадки и продолжают выпускаться для российских покупателей. «Охота» за такими купонами, а также поиск фиксированных скидок станут основными инструментами экономии при покупках на «11.11» в 2022 году.

Купоны продавцов нельзя получить просто так — они раздаются на специальной странице несколько раз в сутки. Каждый раунд раздачи содержит ограниченное количество купонов магазинов. Одновременно могут раздаваться купоны топ-брендов и небольших магазинчиков. Но есть альтернатива — попробовать найти нужный в обычном Центре купонов.

купоны продавцов на AliExpress Скриншот: © AliExpress

Еще один нюанс распродажи 2022 года — существенно возросшие сроки доставки из Китая. Если заказывать на «11.11» новогодние подарки, то предпочтение стоит отдавать продавцам с доставкой из России или товарам из Китая с быстрой доставкой Plus. Обычная доставка Saver Shipping может занять пару месяцев.

Есть ли риски?

Проблема липовых скидок на «11.11» возникает ежегодно, несмотря на борьбу с недобросовестными продавцами самой торговой площадки. Некоторые магазины завышают цены перед распродажей, чтобы 11 ноября резко их «снизить».

Чтобы не попасться на удочку, стоит воспользоваться «умными» расширениями для браузеров. Например, AliPrice показывает покупателю динамику цен за последний месяц на карточке товара. Если у графика нет резких взлетов и падения — цена честная.

Где еще пройдет распродажа «11.11»?

Российские маркетплейсы и магазины не останутся в стороне — 11 ноября они синхронно с AliExpress начнут свои распродажи. При этом не все завершат акцию 13 ноября — некоторые продлят период скидок.

Так, в рамках Всемирного дня шопинга выгодные предложения обещают Wildberries, OZON, «Яндекс.Маркет», Lamoda и «СберМегаМаркет». Товары со скидками у них будут помечены соответствующими значками.

Кроме этого, к «11.11» официально присоединятся магазины электроники «Эльдорадо» и «М.Видео» — покупателей ждут выгодные цены и повышенный кэшбек. А «Л’Этуаль» и Yves Rocher обещают 11 ноября распродажу со скидками до 50-60%.