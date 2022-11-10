НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдена «прячущаяся» за Млечным Путем внегалактическая структура

Источник:
Sibnet.ru
154 0
Фото: © NASA

Международная команда исследователей обнаружила гигантскую внегалактическую структуру, которая скрывается за одной из частей Млечного Пути.

Ученые изучали таинственную область ночного неба, известную как «зона избегания». Эта часть космического пространства скрыта от земных наблюдателей из-за выпуклости в нашей галактике.

Чтобы исследовать данную зону, астрономы использовали множество инструментов. Решающий вклад в открытие внес анализ информации, полученной в рамках нового проекта VVV, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

Участники VVV используют инструментарий для изучения инфракрасного излучения. Видимый свет не способен проходить сквозь космическую пыль и газ, тогда как инфракрасное излучение доступно для наблюдений.

Собранные инфракрасные снимки позволили специалистам впервые заглянуть в «зону избегания». Оказалось, что в ней скрывается огромное скопление — массивная внегалактическая структура.

По предварительным оценкам астрономов, в ней может состоять до 58 галактик, про которые человечество до недавнего времени ничего не знало.

Тема: Человек и космос
Лунное затмение 8 ноября: когда и где смотреть
Россия вывела на орбиту секретный военный спутник
Астероид размером с небоскреб приблизится к Земле
NASA сфотографировало кошмарную «улыбку» Солнца
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Сексолог перечислила топ женских эротических фантазий
Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
78
Шойгу дал приказ отступить из Херсона
51
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
50
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
31
США предложили забрать у России остров Врангеля
31
Зеленский выдвинул России условия для переговоров