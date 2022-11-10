Найдена «прячущаяся» за Млечным Путем внегалактическая структура

Международная команда исследователей обнаружила гигантскую внегалактическую структуру, которая скрывается за одной из частей Млечного Пути.

Ученые изучали таинственную область ночного неба, известную как «зона избегания». Эта часть космического пространства скрыта от земных наблюдателей из-за выпуклости в нашей галактике.

Чтобы исследовать данную зону, астрономы использовали множество инструментов. Решающий вклад в открытие внес анализ информации, полученной в рамках нового проекта VVV, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

Участники VVV используют инструментарий для изучения инфракрасного излучения. Видимый свет не способен проходить сквозь космическую пыль и газ, тогда как инфракрасное излучение доступно для наблюдений.

Собранные инфракрасные снимки позволили специалистам впервые заглянуть в «зону избегания». Оказалось, что в ней скрывается огромное скопление — массивная внегалактическая структура.

По предварительным оценкам астрономов, в ней может состоять до 58 галактик, про которые человечество до недавнего времени ничего не знало.