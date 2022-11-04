Путин назвал точное число мобилизованных

Количество россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, достигло 318 тысяч, часть из них — добровольцы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У нас 318 уже тысяч, почему 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — объяснил он волонтерам во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Сейчас, отметил президент, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные занимаются подготовкой.

«Это очень большое количество людей. Семьи, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно государство делает все, чтобы их поддержать», — цитирует РИА Новости президента.

В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства об окончании мобилизации — в ряды армии были набраны необходимые 300 тысяч человек.