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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин назвал точное число мобилизованных

Источник:
Sibnet.ru
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Количество россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, достигло 318 тысяч, часть из них — добровольцы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У нас 318 уже тысяч, почему 318 тысяч, потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — объяснил он волонтерам во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Сейчас, отметил президент, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках, все остальные занимаются подготовкой.

«Это очень большое количество людей. Семьи, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно государство делает все, чтобы их поддержать», — цитирует РИА Новости президента.

В октябре министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства об окончании мобилизации — в ряды армии были набраны необходимые 300 тысяч человек.

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Оборона #Армия #Россия
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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...

MuCbE

Ты просто глупенький. Новость прочитал - коммент выкатил. Мыслить глобальнее дивана не позволяет "оператива"....

MuCbE

Да он и снайпер и геополитик и вирусолог и экономист и историк. Уникум комнатный