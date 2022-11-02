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Дачникам разрешили жарить шашлыки возле строений

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

МЧС скорректировало нормативы по установке мангалов для жарки шашлыков и сожжения листвы на приусадебных участках.

Теперь устанавливать мангалы можно в пяти метрах от жилых домов, жечь листву — в 7,5 метрах, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Ранее мангалы должны были устанавливаться в 50 метрах от жилых домов, листву разрешалось сжигать минимум в 15 метрах от строений. Данные нормативы было решено пересмотреть после многочисленных жалоб.

«У нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 метров, либо 20 метров — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно»,— пояснил представитель МЧС.

По его словам, в результате у людей возникали вопросы — почему правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках фактически невозможно сжечь листву без нарушения нормативов.

Еникеев уточнил, что, несмотря на новые нормативы, сжигать листву и пользоваться мангалами нужно в безветренную погоду. Он также призвал россиян соблюдать меры предосторожности.

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Домострой #Дача #Законы
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