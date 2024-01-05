Бензин или аккумулятор: как выбрать снегоуборщик

Процесс уборки снега можно ускорить с помощью снегоуборщиков. Проблема только в том, что их ассортимент слишком велик и у каждого типа свои характеристики. Как выбрать нужный аппарат?

Снегоуборщики разделяются на группы по нескольким параметрам. В первую очередь они отличаются по типу движения: самоходные и несамоходные.

Самоходные снегоуборщики —когда человеку нужно только задавать направление уборки снега, аппарат движется сам.

Несамоходные — когда нужно толкать тяжелое устройство перед собой.

Плюсы самоходных аппаратов в удобстве и производительности, минусы — дороговизне и габаритах. К достоинствам несамоходных устройств, соответственно, относят меньшую цену, компактность, к недостаткам — меньшую эффективность и физические усилия, которые нужно прилагать для работы на них.

Эксперты советуют для небольших (например, дачных) участков несамоходные снегоуборщики. А вот владельцам больших участков без самоходных аппаратов обойтись будет сложно.

Мощные или мобильные

Снегоуборщики также различаются по типу двигателя: бензиновые, электрические или аккумуляторные.

Бензиновые — самые мощные и эффективные. Электрические — удобные и экологичные, но «привязанные» к источнику питания. Аккумуляторные — мобильные, но уступающие по мощности бензиновым и электрическим.

Ширина захвата

Следующий критерий — ширина захвата снегоуборщика. От нее зависит скорость уборки снега. Чем шире захват, тем меньше проходов нужно будет сделать по участку. Но, если, к примеру, стоит задача лишь расчистки дорожек, то подойдет снегоуборщик с узким ковшом.

Тип шнека

Снегоуборщики различаются также по типу шнека: резиновый или металлический. Резиновый менее производителен, зато не повредит очищаемую поверхность. Металлический шнек гарантированно справится с ледяным настом и слежавшимся снегом, но может при неосторожном обращении нанести ущерб.

Или электролопата

Самоходный мощный бензиновый снегоуборщик обойдется от 80–100 тысяч рублей и выше. Простейший компактный электрический аппарат для небольшого участка стоит от 15 тысяч рублей.

Есть и бюджетный вариант — это электролопата. Устройство представляет собой миниатюрный снегоуборщик со шнеком, расположенным на своеобразном черенке. Хороший выбор для гаража или маленькой дачи. Цена вопроса — порядка 10 тысяч рублей.