Президент России Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом поставил условия для возобновления зерновой сделки, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин объяснил Эрдогану, почему Россия приостановила участие в сделке. Киев при поддержке западных кураторов использовал морской гуманитарный коридор «с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе», отметили в Кремле.
Президент России указал, что необходимо провести расследование инцидента и «получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности, о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях». И только после этого можно рассматривать вопрос о возобновлении сделки.
Путин обратил внимание Эрдогана, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была.
«В этой связи подтверждена готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений», — добавили в пресс-службе.
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