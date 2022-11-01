WhatsApp получит функцию отправки сообщения самому себе

Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки сообщений самому себе, в настоящее время она уже доступна в тестовом режиме.

После обновления у пользователя появляется отдельный чат, который называется «Me (You)». Он позволяет переслать любые сообщения самому себе. Фактически, это аналог чата «Избранное» в мессенджере Telegram, пишет портал WABetaInfo.

Раньше возможность направить сообщение себе также существовала, однако для этого при отправке приходилось вбивать в поиск контактов свой номер телефона. Теперь этот процесс значительно упрощен.

В тестовом режиме функция доступна как для пользователей Android, так и iOS. Однако дата выхода соответствующего публичного обновления пока остается неизвестной.