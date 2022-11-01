Разработчикам предложили бесплатно портировать игры на Tesla

Tesla предлагает разработчикам портировать игры на электрокары. Вместо платы им обещают внимание.

Гейм-дизайнер интерактивного фильма Her Story Сэм Барлоу поделился в Twitter историей о том, как Tesla обратилась к нему с идеей портировать игру на электроавтомобиль, а в качестве платы за инженерную работу и лицензию предложила не деньги, а потенциальное внимание общественности.

«Однажды Tesla попросила поместить Her Story в машину. Я спросил, сколько они будут платить за лицензию и покрытие инженерных работ — они предложили ноль и предложили мне задуматься, сколько внимания я привлеку», — написал Барлоу.

Мультимедийная система Tesla позволяет запускать игры. Она «тянет» и простые проекты, например, фермерский симулятор Stardew Valley или платформер Cuphead, и способна запустить более требовательные проекты, например, Cyberpunk 2077. Игровая производительность электрокара сравнима с PlayStation 5.