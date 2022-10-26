Техника Apple получила поддержку контроллеров Nintendo

Обновление операционных систем macOS Ventura, iPadOS 16.1, iOS 16.1 и tvOS 16.1 принесло на платформы Apple поддержку классических геймпадов Nintendo. Это позволяет не только более аутентично играть в ретро проекты, но и использовать их в современных тайтлах.

Беспроводные версии контроллеров NES, SNES, N64 и Mega Drive (Genesis) поддерживались и раньше, но только в фирменных проектах, входящих в подписку Switch Online. Пользователь Twitter с ником stroughtonsmith обнаружил, что в версиях ОС 16.1 геймпады можно использовать в любом приложении.

Он отметил, что его Nintendo Online Сlassic SNES Сontroller начал работать, во всех приложениях, а не только фирменных, в системе он обнаруживается как «Контроллер SNES». Поддержка геймпада покажется особенно удобной поклонникам Apple Arcade.

Это не первый случай поддержки контроллеров Nintendo техникой Apple. В июне была анонсирована совместимость iOS с Nintendo Joy-Con и Pro и некоторыми сторонними контроллерами, например, 8BitDo SN30 Pro +.