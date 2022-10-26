НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Техника Apple получила поддержку контроллеров Nintendo

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Приставка Nintendo
Фото: © Ravi Palwe / Unsplash License

Обновление операционных систем macOS Ventura, iPadOS 16.1, iOS 16.1 и tvOS 16.1 принесло на платформы Apple поддержку классических геймпадов Nintendo. Это позволяет не только более аутентично играть в ретро проекты, но и использовать их в современных тайтлах.

Беспроводные версии контроллеров NES, SNES, N64 и Mega Drive (Genesis) поддерживались и раньше, но только в фирменных проектах, входящих в подписку Switch Online. Пользователь Twitter с ником stroughtonsmith обнаружил, что в версиях ОС 16.1 геймпады можно использовать в любом приложении.

Он отметил, что его Nintendo Online Сlassic SNES Сontroller начал работать, во всех приложениях, а не только фирменных, в системе он обнаруживается как «Контроллер SNES». Поддержка геймпада покажется особенно удобной поклонникам Apple Arcade.

Это не первый случай поддержки контроллеров Nintendo техникой Apple. В июне была анонсирована совместимость iOS с Nintendo Joy-Con и Pro и некоторыми сторонними контроллерами, например, 8BitDo SN30 Pro +.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Евросоюз может запретить 8К‑телевизоры из‑за их энергопотребления
Xiaomi выпустила доступный игровой телевизор
Виртуальную реальность наполнили запахами
LG представила гигантский телевизор
смотреть все
Хайтек #Техника #Консоли
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
3111
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
7283
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
13149
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
11017
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
9964
2
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
2364
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
3405
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8812
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
16257
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14904
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.