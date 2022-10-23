Расшифрованы предсказания Ванги про Украину и Россию

Конфликт России и Украины Ванга предсказала в 1995 году. Провидица говорила, что беда придет в 7530 году по славянско-языческому календарю, рассказала кум Ванги Сергей Косторной.

«7530 год по славянскому языческому календарю, он в год весеннего равноденствия, 20 марта начался. Там были предсказания с конфликтными ситуациями, и когда они завершатся», — сказал Косторной в эфире программы «Сегодня вечером».

Отвечая на вопрос Косторного, что ждет Россию в будущем, провидица сказала, что у страны будет много проблем. «Но Россия — это Россия. Не упадет Россия», — вспомнил слова провидицы ее кум.

Ссылаясь на разговор с Вангой, Косторной рассказал, как она предрекла крах Украине. Она сказала, что в стране изберут президентом «веселого, шустренького зеленого господаря», весь мир будут «хлопать ему в ладошки». И именно он приведет Украину к разрушению.

«Осенью, когда упадут листья и выпадет снег, это все закончится. Не будет Украины», — процитировал Косторной Вангу.

Он привел еще одно предсказание женщины, которое не сумел расшифровать до сих пор. Речь идет о фразе: «Жадные поляхи умоются слезами», сказанной в контексте того, что у России все будет хорошо.