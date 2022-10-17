Россию наводнили китайские бракованные чипы

Российские производители компьютеров и других электронных устройств начали жаловаться на качество поставляемых в Россию чипов из Китая. По оценке специалистов, доля бракованных компонентов в поставках выросла с 2 до 40%.

Главной причиной этого участники рынка называют усложнившуюся логистику — из-за западных санкций китайские заводы отказываются напрямую работать с российскими производителями, поэтому компаниям приходится покупать продукцию у неофициальных посредников.

Неавторизованные поставщики не несут ответственности за качество продукта и потому сбывают всё подряд. В результате контроль за качеством продукции резко упал, пишет «Коммерсантъ». Высокий уровень брака может привести к повышению цен на финальную продукцию.

При этом уровень брака отличается в зависимости от производителя, объема партии и вида компонентов. В частности, среди некондиционных товаров чаще всего встречаются модули памяти, процессоры и накопители.