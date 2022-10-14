Получившая паспорт США гимнастка продолжит получать госстипендию

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в составе сборной России Анастасия Назаренко, получившая гражданство США, продолжает получать стипендию президента России, поскольку не сообщала о выходе из российского гражданства, сообщила пресс-служба Минспорта.

«Анастасия Назаренко получает данную стипендию как гражданка Российской Федерации и олимпийская чемпионка. В соответствии с указом президента <...> размер стипендии составляет 52 тысячи рублей ежемесячно и выплачивается без ограничения срока», — цитирует ТАСС сообщение.

В случае поступления в Минспорт документа, подтверждающего выход Назаренко из российского гражданства, вопрос о прекращении выплаты будет вынесен на рассмотрение комиссии, в которую входят представители Минспорта, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов.

Назаренко 29 лет, живет в США пять лет. Открыла в Нью-Йорке студию растяжки. В начале октября гимнастка сообщила, что получила американский паспорт.

На Играх в Лондоне гимнастка стала чемпионкой в групповом многоборье, также на ее счету по три золота чемпионатов мира, Европы и Универсиады.