TikTok запустит музыкальный стриминговый сервис

Владельцы TikTok ведут переговоры с музыкальными лейблами и планируют добавить стриминговый аудиосервис в соцсеть. Китайская компания намерена стать конкурентом Spotify.

Материнская компания ByteDance Ltd владеет не только TikTok, но и сервисом потокового вещания Resso, работающим в Индии, Индонезии и Бразилии. Именно он, после заключения договоров с дистрибьюторами музыки, будет интегрирован в соцсеть, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Идея будет реализована как дополнительная возможность при просмотре роликов. Пользователи смогут прослушать музыку из видео, найти все треки исполнителя и ознакомиться с похожими композициями.

Первым этапом станет расширение Resso минимум на десять стран, затем начнется его постепенная интеграция в TikTok. О сроках и результатах переговоров с дистрибьюторами музыки не сообщается.