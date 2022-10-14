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TikTok запустит музыкальный стриминговый сервис

Источник:
Sibnet.ru
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TikTok на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Владельцы TikTok ведут переговоры с музыкальными лейблами и планируют добавить стриминговый аудиосервис в соцсеть. Китайская компания намерена стать конкурентом Spotify.

Материнская компания ByteDance Ltd владеет не только TikTok, но и сервисом потокового вещания Resso, работающим в Индии, Индонезии и Бразилии. Именно он, после заключения договоров с дистрибьюторами музыки, будет интегрирован в соцсеть, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Идея будет реализована как дополнительная возможность при просмотре роликов. Пользователи смогут прослушать музыку из видео, найти все треки исполнителя и ознакомиться с похожими композициями.

Первым этапом станет расширение Resso минимум на десять стран, затем начнется его постепенная интеграция в TikTok. О сроках и результатах переговоров с дистрибьюторами музыки не сообщается.

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