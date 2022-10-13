Google заменит пароли QR‑кодами и отпечатками пальцев

Google приступил к тестированию ключей доступа для устройств на Android и браузера Chrome. Они позволят авторизоваться с помощью отпечатков пальца, QR-кодов и других способов.

Метод похож на двухфакторную аутентификацию, но в нем используется только логин. При регистрации и последующих авторизациях к аккаунту привязывается смартфон через учетную запись Google Password Manager. Для входа на ПК каждый раз будут генерироваться уникальные QR-коды, а на смартфоне можно залогиниться с помощью отпечатка пальца, ПИН-кода или иной биометрии.

«Парольные ключи представляют собой значительно более безопасную замену паролям и другим фишинговым факторам аутентификации. Их нельзя использовать повторно, они не просачиваются при взломе сервера и защищают пользователей от фишинговых атак» — пояснили разработчики в блоге Android.

Как легко составить надежный пароль?

Выход нового способа авторизации ожидается до конца года. Чтобы попробовать его сегодня, можно зарегистрироваться в бета-версии сервисов Google Play и использовать Chrome Canary.