Как легко составить надежный пароль?

Эксперт Роскачества назвал хитрый способ составить надежный пароль для сайтов и электронной почты, для этого надо поиграть с строчкой песни или стихотворения.

Чем ценнее данные, тем хитрее должен быть пароль. Надежный пароль начинается от 12 символов (лучше больше) и содержит в себе строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы.

Эксперты рекомендуют, например, взять фразу из песни и каждое слово написать с прописной буквы (специального символа), переставить слова в обратном порядке.

«Если взять строчку "В траве сидел кузнечик" и вместо пробелов вставить цифры по числу букв в предыдущем слове: "В1Траве5Сидел5Кузнечик8"», — сказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Также можно заменить в слове часть букв цифрами, поменять местами последнюю и первую буквы, вставить в середину слова символ.

Проверить устойчивость пароля к взлому можно с помощью специальных онлайн-сервисов. Например, здесь.