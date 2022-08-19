Как легко составить надежный пароль?

Эксперт Роскачества назвал хитрый способ составить надежный пароль для сайтов и электронной почты, для этого надо поиграть с строчкой песни или стихотворения.
Чем ценнее данные, тем хитрее должен быть пароль. Надежный
пароль начинается от 12 символов (лучше больше) и содержит в себе строчные и
прописные буквы, цифры и специальные символы.
Эксперты рекомендуют, например, взять фразу из песни и
каждое слово написать с прописной буквы (специального символа), переставить
слова в обратном порядке.
«Если взять строчку "В траве сидел кузнечик" и вместо пробелов
вставить цифры по числу букв в предыдущем слове: "В1Траве5Сидел5Кузнечик8"», — сказал старший
специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Также можно заменить в слове часть букв цифрами, поменять местами последнюю и первую буквы, вставить в середину слова символ.
Проверить устойчивость пароля к взлому можно с помощью специальных онлайн-сервисов. Например, здесь.