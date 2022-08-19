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Как легко составить надежный пароль?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперт Роскачества назвал хитрый способ составить надежный пароль для сайтов и электронной почты, для этого надо поиграть с строчкой песни или стихотворения.

Чем ценнее данные, тем хитрее должен быть пароль. Надежный пароль начинается от 12 символов (лучше больше) и содержит в себе строчные и прописные буквы, цифры и специальные символы. 

Эксперты рекомендуют, например, взять фразу из песни и каждое слово написать с прописной буквы (специального символа), переставить слова в обратном порядке.

«Если взять строчку "В траве сидел кузнечик" и вместо пробелов вставить цифры по числу букв в предыдущем слове: "В1Траве5Сидел5Кузнечик8"», — сказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Также можно заменить в слове часть букв цифрами, поменять местами последнюю и первую буквы, вставить в середину слова символ. 

Проверить устойчивость пароля к взлому можно с помощью специальных онлайн-сервисов. Например, здесь.

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Топ комментариев

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

колобок11

Фургал, Левченко, Коновалов - губернаторы избранные народом, остальные поставлены властью. Кто избран...

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...