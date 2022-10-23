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Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча

Источник:
Sibnet.ru
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Ошибки в ударениях делают чаще, чем в написании глаголов, оканчивающихся на -тся и -ться. И неудивительно — ударения в русском языке любят сюрпризы. Какие слова самые коварные?

Орфоэпические нормы русского языка предусматривают правила постановки ударений в существительных, прилагательных, глаголах, наречиях, деепричастиях и причастиях. Словом, во всех частях речи.

Конечно, есть обобщающие правила. Например, в существительных инозяычного происхождения сохраняется то ударение, какое было в языке-источнике. И вроде все понимают, что, например, в английском языке ударения чаще падают на первый слог, а во французском – на последний.

Но зачастую это неудобно для носителя гибкого русского языка и поэтому слова в обиходе начинают менять ударные гласные. Так и получается, что «генезис» и «маркетинг» трансформируются в «генезис» и «маркетинг».

Для других частей речи русский язык тоже приготовил сотни правил и исключений. 

Где чаще всего ошибаются в ударении?

Помнить все правила и исключения сложно. Но знать верное произношение некоторых слов — нужно. Именно в них чаще всего ошибаются и именно по ним делают вывод, что разговаривают с неучем или «колхозником». 

Звонит

Это слово находится в топе неправильной постановки ударения. В Сети оно стало в своем роде «определителем» грамотности собеседника. Так, в начале 2010-х поп-певцы обыграли ситуацию с произношением этого глагола, чтобы охарактеризовать представителей определенного социального класса: «У нас на районе не звонят, а звонят...»

Ударение в слове звонит

Правила для этого глагола запомнить несложно — в глаголах, оканчивающихся в неопределенной форме на -ить, при спряжении ударение падает на окончания: -ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят.

То есть если звонить, то — звонит, звонишь, звонят. Для запоминания можно использовать и рифму — «Снова гадкий паразит среди ночи мне звонит».

Но есть и исключения, форма с приставкой вы-. Он всегда ударная — вызвоним. 

Йогурт

Это слово используется с ударением только на первом слоге «йогурт». Хотя, люди, которые произносят «йогурт» не так уж и не правы, просто используют форму «из прошлого». 

Ударение в слове йогурт

«Йогурт» пришел в русский язык из турецкого. Раньше было принято говорить «ягурт» или «йогрурт». Но сейчас эта форма слова считается устаревшей.

Торты

Всегда с ударением только на первый слог. Слово «торт» кажется носителю русского языка исконным. Но это тоже «иностранец», перекочевавший из немецкого. И правила русского языка требуют – не трогайте «мигранта», оставьте его изначальное ударение на месте! 

Ударение в слове торты

То есть, если украшения — то на торте, а если чего и не хватает на столе в праздник, то — торта. Запомнить правило тоже можно с помощью рифмы — «Не влезаешь в шорты? Меньше лопай торты!»

Граффити

Ударение падает на первую «и». Слово произошло от итальянского «graffito». И, как и подавляющее число заимствованных слов, сохранило свое ударение. 

Еще можно запомнить, что согласно орфоэпической норме русского языка, в трехсложном слове ударение чаще всего ставится на второй слог. Но и здесь, чтобы не зубрить правила, можно использовать рифму — «Ну вы только посмотрите: на стене опять граффити!»

Мастерски

Это слово очень часто произносят неправильно и для этого есть основания. Слова «мастер» тоже заимствованное, и ударение в нем падает на первый слог. 

Ударение в слове мастерски

Но орфоэпические нормы русского языка гласят, что в ударение в слове «мастерски» должно падать на последний слог. Так что если кто-то завязывает галстук, пусть делает это правильно — мастерски.

Свёкла

Этому слову вообще не повезло с ударением и прежде всего из-за буквы «ё», которую время от времени дискриминируют, заменяя на «е». Отсюда и пошла путаница — а свекла или свёкла? Потому что, если в слове есть буква «ё», то она всегда ударная.

Ударение в слове свекла

Можно просто запомнить, что «свёкла» — то же, что и «стёкла», а еще «ёжик», «бёдра», «берёза» и так далее. 

А еще правила постановки ударения в «свёкле» не относятся к прилагательному «свекольный», так как в его корень затесалась ударная беглая «о».

Кремень

В этом слове ударение падает на второй слог, хотя очень часто можно услышать вариант «кремень». Возможно, неверное ударение в существительном ставят из-за недостаточных знаний в химии и геологии — люди часто путают кремний, где ударение падает на первый слог.

Ударение в слове кремень

Вообще, кремний (Si) — химический элемент, а кремень — минерал (SiO2). А значит и изделия из кремня — «кремнёвые», а не «кремниевые».

Сорит

Этот глагол также, как и «звонит», попадает в список с самыми частыми ошибками в постановке ударений. 

Ударение с слове сорит

Действует тут, собственно, та же орфоэпическая норма, что и для «звонит» — глаголы в инфинитиве с окончанием -ить в других формах забирают ударения на –ит, -ите, -ат/ят. 

Таким образом: «сорит», «соришь», «сорят». «Меня очень тяготит, что сосед опять сорит».

Творог

Кто-то скажет: «Купил творог», — и тут же поправиться «творог». Но делать этого не нужно, слово входит в перечень слов с вариативным ударением, то есть оно может падать на разные слоги и все варианты будут правильными.

Ударение в слове творог

И слово «творог» относится к таким словам. Смело можно ставить ударение и на первый и на второй слог. И ничего не нужно запоминать!

Отключат

И снова привет от орфоэпической нормы русского языка с глаголами, оканчивающимися в инфинитиве на -ить. 

Ударение в слове отключат

Эту норму нужно запомнить и понять, что если в инфинитиве — «отключить», то в других формах этого глагола ударения падает на последний слог. Отключат. Ударение на букву «ю» считается ошибкой.

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Топ комментариев

MuCbE

Прекрасно. Во время нефтяной войны с Саудитами Россия показала что может комфортно гонять баррели ниже...

Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

senik

Клиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...