Google показал режим погружения для карт

На презентации Google Search On 22 была показана работа иммерсивного вида «Google Карт». Он использует показания спутников, данные в режиме реального времени и фото и видео пользователей для создания реалистичной 3D-модели местности.

«Это означает превращение двухмерной карты в богатое многомерное представление реального мира. Карта оживает перед вами, помогая оценить место еще до его посещения», — сообщил директор направления Крис Филлипс.

Искусственный интеллект собирает данные со спутников, фото и видео клиентов сервиса и построит реалистичную модель улицы. С его помощью можно будет узнать даже как будет выглядеть пейзаж в будущем, с учетом прогноза погоды.

Филлипс анонсировал и режим дополненной реальности. С ним будет проще ориентироваться в городе — можно направить камеру смартфона на здания и дороги, а система выведет на экран названия улиц и подсказки по маршруту, наложив их на реальное изображение.

На начальном этапе функция заработает в шести городах: Париже, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Лондоне. В будущем она станет доступна всем пользователям приложения.