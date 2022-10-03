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Google показал режим погружения для карт

Источник:
Sibnet.ru
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На презентации Google Search On 22 была показана работа иммерсивного вида «Google Карт». Он использует показания спутников, данные в режиме реального времени и фото и видео пользователей для создания реалистичной 3D-модели местности.

«Это означает превращение двухмерной карты в богатое многомерное представление реального мира. Карта оживает перед вами, помогая оценить место еще до его посещения», — сообщил директор направления Крис Филлипс.

Искусственный интеллект собирает данные со спутников, фото и видео клиентов сервиса и построит реалистичную модель улицы. С его помощью можно будет узнать даже как будет выглядеть пейзаж в будущем, с учетом прогноза погоды.

Филлипс анонсировал и режим дополненной реальности. С ним будет проще ориентироваться в городе — можно направить камеру смартфона на здания и дороги, а система выведет на экран названия улиц и подсказки по маршруту, наложив их на реальное изображение.

На начальном этапе функция заработает в шести городах: Париже, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Лондоне. В будущем она станет доступна всем пользователям приложения.

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Топ комментариев

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

ponhik78

С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...