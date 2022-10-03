Россия создаст космический скафандр с экзоскелетом

Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» в инициативном порядке ведет исследование применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов, сообщил гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

«Мы в инициативном порядке занимаемся темой интегрирования, соединения элементов экзоскелета с нашей оболочкой. Но это такие поисковые работы», — рассказал Поздняков в интервью ТАСС.

По его словам гендиректора предприятия, сложно получить отклик на выполняемое движение, которому экзоскелет должен оказать помощь. В оболочке скафандра, находящейся под давлением, это сделать еще сложнее.

«Тем не менее, мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определенными хитростями, условно говоря с "усилителями". Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности», — сказал глава НПП "Звезда",

Поздняков добавил, что предприятие обязательно сделает прототип скафандра, где этот принцип будет использован не только на рукаве, но и на оболочках ног, где есть шарниры (на коленях и голеностопе).