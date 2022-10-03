НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия создаст космический скафандр с экзоскелетом

Источник:
ТАСС
190 3
Российский скафандр «Орлан-МК»
Российский скафандр «Орлан-МК»
Фото: © НПП «Звезда»

Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» в инициативном порядке ведет исследование применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов, сообщил гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

«Мы в инициативном порядке занимаемся темой интегрирования, соединения элементов экзоскелета с нашей оболочкой. Но это такие поисковые работы», — рассказал Поздняков в интервью ТАСС.

По его словам гендиректора предприятия, сложно получить отклик на выполняемое движение, которому экзоскелет должен оказать помощь. В оболочке скафандра, находящейся под давлением, это сделать еще сложнее.

«Тем не менее, мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определенными хитростями, условно говоря с "усилителями". Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности», — сказал глава НПП "Звезда",

Поздняков добавил, что предприятие обязательно сделает прототип скафандра, где этот принцип будет использован не только на рукаве, но и на оболочках ног, где есть шарниры (на коленях и голеностопе).

Еще по теме
Новый астероид сблизится с Землей
Роскосмос опубликовал фото ЧП на «Северных потоках»
Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял древние шаровые скопления звезд
Следы погубившего динозавров астероида нашли на Луне
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Глава Дагестана нецензурно оценил методы мобилизации
Обсуждение (3)
Картина дня
Кремль ответил на слова Кадырова о ядерном оружии
Американский эксперт рассказал о цели обращения Путина к Западу
Спрос на наличные и валюту резко вырос в России
Открывший денисовца биолог Сванте Паабо получил Нобелевскую премию
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
33
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
29
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
23
Зеленский отказался от переговоров с Путиным
22
Путин подпишет договоры о вступлении в Россию новых регионов