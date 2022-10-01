Проезд в плацкартных вагонах подорожал в России

Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличились на 6,52%. Федеральная антимонопольная служба утвердила индексацию тарифов.

Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в вдвое ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей, пояснили РИА новости в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.

Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12,4%.