НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Проезд в плацкартных вагонах подорожал в России

Источник:
РИА Новости
432 2
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах дальнего следования в России с 1 октября увеличились на 6,52%. Федеральная антимонопольная служба утвердила индексацию тарифов.

Среднегодовой размер индексации составит 6%, что более чем в вдвое ниже ожидаемой в 2022 году инфляции, а в пересчете на одного пассажира дополнительная нагрузка не превысит 90 рублей, пояснили РИА новости в пресс-службе ФАС.

В ведомстве отметили, что решение позволит улучшить транспортную доступность железнодорожных перевозок в регионы, а также закупить современный подвижной состав.

Тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах регулируются государством, они индексируются ежегодно на уровень не выше инфляции. Ранее в 2022 году эти тарифы уже были проиндексированы на 4,3%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2022 года составит 12,4%.

Еще по теме
Раскуплены все авиабилеты из России на ближайшие рейсы
Российская авиация получила «красный флажок» по безопасности
Россия построит флот для Севморпути
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Плюсы и минусы: зачем России Донбасс, Херсон и Запорожье
Очередь на границе России и Грузии сняли из космоса. ФОТО
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерной угрозе
Глава Бурятии ответил про сына в Израиле
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
33
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
33
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
25
Зеленский отказал России в праве владеть ядерным оружием
24
Опубликованы итоги референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье