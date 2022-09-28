Очередь на границе России и Грузии сняли из космоса. ФОТО

Очередь из автомобилей у российско-грузинской границы на подъезде к КПП «Верхний Ларс» сняли из космоса — спутниковые снимки опубликовала Maxar Technologies.

Снимки из космоса были сделаны компанией Maxar Technologies 25 сентября.

«За прошедшие сутки (понедельник) границу в КПП "Верхний Ларс" пересекли 12,5 тысячи человек. Из них 10 тысяч — на выезд из России», — сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Власти региона собираются ввести электронную очередь в этом пункте пропуска и не исключают возможности введения частичного режима ЧС.