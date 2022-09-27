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«Google Фото» испортил фотографии пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фотографирование через Google Photos
Фото: © Daniel Romero / Unsplash License

Пользователи «Google Фото» массово жалуются на появление артефактов, точек, полос и пятен на фотографиях загруженных более пяти лет назад. 

Пользователи Reddit создали ветку с жалобами на порчу фото, они делятся примерами искажения изображений и отмечают, что проблема появляется при работе с приложениями «Google Фото» и Google Takeout. При этом сервисы должны удалять артефакты, но в описанных случаях они сами их генерируют.

С проблемой столкнулись пользователи давно не просматривавшие свои старые фото. При загрузке из хранилища на них появляются «пятна от воды», точки, полосы и царапины. 

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Некоторые «потерпевшие» отметили, что очистка кеша приложения может помочь решить проблему — изображения загружаются заново уже в нормальном виде.

«Google Фото» — сервис для резервного копирования фотографий. Он предоставляет не только облачное хранилище, но и широкие возможности для редактирования изображений.

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