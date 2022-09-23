Начало астрономической осени и день осеннего равноденствия в 2022 году пришелся на пятницу, 23 сентября, сообщила пресс-служба Кемеровского планетария.

Равноденствие, весенне или осеннее, считается астрономическим началом времени года. А период между весенним и осенним равноденствием — тропический год, он состоит из 365 суток.

«В день равноденствия Солнце пересекает линию небесного экватора и переходит из северного небесного полушария в южное. Это знаменует начало астрономической осени в северном полушарии Земли, а в южное полушарие приходит весна», — прокомментировал представитель пресс-служба Кемеровского планетария.

В день начала астрономической осени Солнце восходит над горизонтом точно на востоке, а заходит за горизонт точно на западе, а значит — день и ночь имеют равную продолжительность – по 12 часов.

После осеннего равноденствия продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: в пятницу продолжительность дня составит 12 часов, а 21 декабря – уже семь часов.