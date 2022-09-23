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Астрономы сообщили о дате весеннего равноденствия

Источник:
Sibnet.ru
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Начало астрономической осени и день осеннего равноденствия в 2022 году пришелся на пятницу, 23 сентября, сообщила пресс-служба Кемеровского планетария.

Равноденствие, весенне или осеннее, считается астрономическим началом времени года. А период между весенним и осенним равноденствием — тропический год, он состоит из 365 суток.

«В день равноденствия Солнце пересекает линию небесного экватора и переходит из северного небесного полушария в южное. Это знаменует начало астрономической осени в северном полушарии Земли, а в южное полушарие приходит весна», — прокомментировал представитель пресс-служба Кемеровского планетария.

В день начала астрономической осени Солнце восходит над горизонтом точно на востоке, а заходит за горизонт точно на западе, а значит — день и ночь имеют равную продолжительность – по 12 часов.

Дни равноденствия

После осеннего равноденствия продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: в пятницу продолжительность дня составит 12 часов, а 21 декабря – уже семь часов.

Тема: Человек и космос
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Жизнь #Природа #Космос
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Топ комментариев

urbasik

Таити-таити…не были мы ни на каком таити! Нас и здесь неплохо кормят!

Uynachalnica

Сейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!

Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...

vladik81

дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)