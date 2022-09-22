Представлена первая беспроводная USB‑карта с поддержкой Wi‑Fi 6E

Netgear презентовал сетевую USB-карту Nighthawk AXE3000 WiFi 6E USB 3.0 Adapter (A8000). Она может работать в диапазоне 6 ГГц с максимальной скоростью передачи данных в 1200 Мбит/с.

Воспользоваться всеми преимуществами нового адаптера смогут только обладатели Windows 11, так как другие ОС, в том числе macOS и Windows 10, не поддерживают работу в диапазоне 6 ГГц и полноценно функционировать в этих системах карта не будет.

Адаптер Nighthawk AXE3000 имеет трехдиапазонный режим 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц и поддерживает Wi-Fi-Fi 6E. В режимах 5 ГГц и 6 ГГц его максимальная скорость 1200 Мбит/с, для 2,4 Ггц — 600 Мбит/с.

Мощности USB-карты достаточно, чтобы бесперебойно смотреть контент в 4К-8К, стримить в высоком разрешении, участвовать в видеоконференциях и играть в онлайн-игры.

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Подключается карта напрямую в USB-порт компьютера или через L-образную док-станцию. Она позволяет установить адаптер на расстоянии от ПК или в месте с более устойчивым сигналом. Купить новинку можно на официальном сайте Netgear. Цена по предварительному заказу составляет 89,99 доллара.