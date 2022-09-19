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Объявлены размеры призовых в российском фигурном катании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Победители чемпионата России по фигурному катанию получат по 2,5 миллиона рублей, а общий фонд призовых превысит 100 миллионов рублей. Ранее на ЧР разыгрывались гранты.

Федерация фигурного катания России обнародовала суммы призовых, которые получат спортсмены за успешные выступления на внутренних турнирах в сезоне-2022/2023.

Чемпионат и первенство России

  • Первое место: 2,5 миллиона рублей (взрослые), 500 тысяч рублей (юниоры).
  • Второе место: 1,5 миллиона рублей, 300 тысяч рублей.
  • Третье место: 1 миллион рублей, 200 тысяч рублей.

Финал Гран-при России

  • Первое место: 1 миллион рублей (взрослые), 300 тысяч рублей (юниоры).
  • Второе место: 750 тысяч рублей, 200 тысяч рублей.
  • Третье место: 500 тысяч рублей, 100 тысяч рублей.

Общий призовой фонд чемпионата России по прыжкам — 10 миллионов рублей, Кубка Первого канала — 20 миллионов, открытого турнира по шоу-программам — 10 миллионов.

До этого сезона на чемпионате России не было призовых, но там разыгрывались годовые гранты. «Размер стипендий обычно не разглашается, но они начинаются от 70 тысяч рублей в месяц. Могут дойти и до миллиона в год», — анонимно рассказал Metaratings.ru один из экспертов.

Гран-при России — новый турнир, организованный после отстранения российских спортсменов от международных стартов.

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