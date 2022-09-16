НАВЕРХ

Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст

Источник:
Sibnet.ru
505 6
Фото: © Олимпийский комитет России

Призеры Олимпийских игр выступили с предложением снизить пенсионный возраст для профессиональных спортсменов, так как они тренируются с самых ранних лет.

Серебряный призер Олимпиад, волейболистка Екатерина Гамова и бронзовый призер Игр, фристайлист Сергей Ридзик выступили с этим предложением, высказав мнение целой группы спортсменов на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, передает «Матч ТВ».

Те, кто занимается спортом высших достижений, с самого раннего возраста тренируются в зале без выходных и отпусков, аргументировали спортсмены.

Сейчас в России идет пенсионная реформа с увеличением возраста с 60 до 65 лет у мужчин, с 55 до 60 лет — у женщин. Досрочно на пенсию могут уйти только артисты балета (в 35 лет).

В 2014 году в Госдуму собирались внести законопроект, по которому чемпионы мира и Европы по любому виду спорта, призеры Олимпийских игр могли бы уйти на пенсию при стаже 25 лет. Такая льгота действовала в советское время.

Еще по теме
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
Винер и Усманов все-таки развелись
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (6)
Картина дня
США разозлила низкая эффективность санкций против России
Названа дата выпуска цифрового рубля
Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Путин призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма»
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
125
Кремль отверг возможность мобилизации
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
35
Кадыров пообещал взять Одессу
34
Медведев предупредил Киев о требовании тотальной капитуляции