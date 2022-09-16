Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст

Призеры Олимпийских игр выступили с предложением снизить пенсионный возраст для профессиональных спортсменов, так как они тренируются с самых ранних лет.

Серебряный призер Олимпиад, волейболистка Екатерина Гамова и бронзовый призер Игр, фристайлист Сергей Ридзик выступили с этим предложением, высказав мнение целой группы спортсменов на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, передает «Матч ТВ».

Те, кто занимается спортом высших достижений, с самого раннего возраста тренируются в зале без выходных и отпусков, аргументировали спортсмены.

Сейчас в России идет пенсионная реформа с увеличением возраста с 60 до 65 лет у мужчин, с 55 до 60 лет — у женщин. Досрочно на пенсию могут уйти только артисты балета (в 35 лет).

В 2014 году в Госдуму собирались внести законопроект, по которому чемпионы мира и Европы по любому виду спорта, призеры Олимпийских игр могли бы уйти на пенсию при стаже 25 лет. Такая льгота действовала в советское время.