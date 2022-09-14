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Памятник Третьяку сравнили с Ганнибалом Лектером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Курганстальмост

Статую вратаря Владислава Третьяка установили в Москве, в Сети сравнили его с маньяками из фильмов «Молчание ягнят» и «Пятница 13-е».

Памятник в подарок Третьяку изготовила компания «Курганстальмост». Это 120-килограмовая скульптура изготовлена из листового металла толщиной 2,4 миллиметра, говорится в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«Очевидно, что образ навеян голкиперами 60–70-х годов прошлого века, потому что экипировка из тех времен. Но я бы попросил всех болельщиков и любителей хоккея не сравнивать эту статую с конкретными вратарями той эпохи... Мне статуя вратаря понравилась», — цитирует Третьяка телеканал «Матч».

Фото: © Курганстальмост

В интернете вратаря раскритиковали. Образ сравнили с людоедом Ганнибалом Лектером из «Молчания ягнят», маньяком Джейсоном из «Пятницы 13-е» и Аленкой из Нововоронежа.

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