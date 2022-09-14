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Дело Асмус о дискредитации армии прекратили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Тверской суд Москвы не нашел состава административного преступления в пацифистской публикации актрисы Кристины Асмус.

Дело против Кристины Асмус о дискредитации вооруженных сил России прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил телеграм-канал Mash.

В информации по делу от 31 августа сообщалось, что Асмус обвиняется по статье КоАП РФ 20.3.3 часть 1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

Речь шла, предположительно, о публикации актрисы в соцсети с черным квадратом и пацифистской подписью.

Суд сначала был назначен на 6 сентября, затем заседание перенесли на 14 сентября. Сама Кристина Асмус узнала о деле из СМИ, поскольку повестку ей прислали по другому адресу, пишет Mash.

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