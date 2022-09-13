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Русский язык официально пополнили «цифровыми» словами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Институт русского языка РАН опубликовал первое крупное в 2022 году обновление «Русского орфографического словаря», в который вошли 151 слово. При этом 13 легализованных слов относятся к IT-сфере.

Так, теперь нормой считаются слова «видеоблогер», «видеоконкурс», «гейм-зона», «информер», «медиафейк», «медстартап», «онлайн-пресс-конференция», «погуглить», «ретвитнуть», «телеграм-канал», «частотно регулируемый», а также «частотно резонансный».

Кроме слов из IT-сферы, в русском языке появилось много других слов, актуальных в последние годы. В частности, в список вошли такие слова, как «бумеры», «допандемийный», «коронаскептик» «покерфейс», «шаверма» и «шаурма».

Ознакомиться с полным список новых слов можно на сайте ресурса «АКАДЕМОС», вписав в поисковую строку запрос «2022».

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