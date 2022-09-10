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Умная камера «Яндекса» научилась распознавать текст

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sony

Мобильное приложение «Яндекса» получило новую умную функцию — теперь с помощью камеры смартфона можно распознавать любые тексты.

Пользователи могут навести камеру на любое слово или фразу и скопировать их в одно нажатие. Это удобнее, чем вручную набирать текст, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Режим «Текст» распознает печатные тексты на 47 языках. Распознанный текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск «Яндекса». Камера поможет скопировать текст со слайда или конспекта.

Для распознавания текста используются нейронные сети. Одна из них находит на изображении области с текстом. Вторая распознает текст, анализируя контекст: начертания букв, соседние буквы и слова.

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olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...

Albor

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Kam1kadze

Если стаду обезьян дать космическую ракету, это не сделает стадо космической державой. Все новые технологии...

MuCbE

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