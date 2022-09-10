Умная камера «Яндекса» научилась распознавать текст

Мобильное приложение «Яндекса» получило новую умную функцию — теперь с помощью камеры смартфона можно распознавать любые тексты.

Пользователи могут навести камеру на любое слово или фразу и скопировать их в одно нажатие. Это удобнее, чем вручную набирать текст, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Режим «Текст» распознает печатные тексты на 47 языках. Распознанный текст можно сохранить, отправить в мессенджер или в поиск «Яндекса». Камера поможет скопировать текст со слайда или конспекта.

Для распознавания текста используются нейронные сети. Одна из них находит на изображении области с текстом. Вторая распознает текст, анализируя контекст: начертания букв, соседние буквы и слова.