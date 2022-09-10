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Российский теннисист Хачанов пропустит финал US Open

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rob Keating / CC BY 2.0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США US Open.

В полуфинальном матче турнира 26-летний спортсмен уступил теннисисту из Норвегии Касперу Рууду. Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты и закончилась со счетом 6:7, 2:6, 7:5, 2:6.

В финале US Open Рууд сыграет с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом, который победил американца Фрэнсиса Тиафу в пяти сетах и стал самым молодым финалистом турнира с 1990 года.

Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас и седьмая ракетка мира Каспер Рууд фактически разыграют в финале звание первой ракетки мира — победитель US Open сменит на этой позиции россиянина Даниила Медведева.

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olegsbeglov

За газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...

Albor

шёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....

Kam1kadze

Если стаду обезьян дать космическую ракету, это не сделает стадо космической державой. Все новые технологии...

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