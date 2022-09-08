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iPhone 14 привезут в Россию по параллельному импорту

Источник:
РИА Новости
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Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, у россиян будет возможность приобрести новинку.

«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он в ответ на вопрос, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в страну по параллельному импорту.

Apple накануне представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Телефоны будут доступны в пяти цветах, они оснащены экранами размеров 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro — на 7 октября.

В настоящее время продукция Apple включена в список параллельного импорта. Действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год. 

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

Danilon

4 ноября - какая же это историческая дата ?! Это лишь политическая хитрость Ельцина. Вот 7 ноября- дата...