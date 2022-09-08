iPhone 14 привезут в Россию по параллельному импорту

Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, у россиян будет возможность приобрести новинку.

«Если потребители захотят приобрести эти телефоны — пожалуйста. Такая возможность будет», — сказал он в ответ на вопрос, будет ли новая модель iPhone разрешена к ввозу в страну по параллельному импорту.

Apple накануне представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Телефоны будут доступны в пяти цветах, они оснащены экранами размеров 6,1 и 6,7 дюйма. Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro — на 7 октября.

В настоящее время продукция Apple включена в список параллельного импорта. Действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год.