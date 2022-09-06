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Рубль оказался самой изменчивой валютой мира

Источник:
Financial Times
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Фото: © Sibnet.ru

Российский рубль за пять последних лет лидирует по волатильности среди крупнейших мировых валют. Он уступает только биткоину — цифровой валюте, которая в общепризнанном смысле не является денежной единицей.

Эксперты посчитали, что волатильность рубля за последнюю пятилетку составила 0,3 балла. Российская валюта обошла турецкую лиру (0,25), мексиканский песо (0,15), колумбийский песо (0,14), фунт стерлингов (0,08) и евро (0,06), пишет Financial Times.

При этом показатель волатильности биткоина за тот же период — 0,9. В качестве основы для расчетов выступил американский доллар, который традиционно считается одной из самых стабильных валют на планете.

Под волатильностью валюты подразумевается показатель изменчивости ее курса в определенный промежуток времени. Высокая волатильность предполагает регулярные резкие скачки курса — при этом неважно, дорожает или дешевеет валюта.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?