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Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 рекордно подешевели

Источник:
Sibnet.ru
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Видеокарта Geforce RTX
Фото: © Sitraka / Unsplash License

Американские ритейлеры снизили стоимость флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3000 до рекордного минимума. Например, приобрести RTX 3090 Ti можно за 1149 долларов (69,3 тысячи рублей).

В преддверии сентябрьского анонса нового поколения видеокарт цены на актуальные модели графических ускорителей резко снизились. На портале Newegg RTX 3090 и RTX 3080 Ti можно приобрести за 959 (57,8 тысячи рублей) и 739 долларов (44,6 тысячи рублей) соответственно.

Снижение произошло и на других популярных площадках, например, на BestBuy RTX 3080 Ti выставлена за 739 долларов, а на Amazon за 799 долларов(48,2 тысячи рублей). 

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг объявил о снижении цен в финансовом отчете перед акционерами. Он обосновал это необходимостью освободить место и ресурсы для нового поколения видеокарт, чью архитектуру он представит 20 сентября на выставке GTC 2022.

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