Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 рекордно подешевели

Американские ритейлеры снизили стоимость флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3000 до рекордного минимума. Например, приобрести RTX 3090 Ti можно за 1149 долларов (69,3 тысячи рублей).

В преддверии сентябрьского анонса нового поколения видеокарт цены на актуальные модели графических ускорителей резко снизились. На портале Newegg RTX 3090 и RTX 3080 Ti можно приобрести за 959 (57,8 тысячи рублей) и 739 долларов (44,6 тысячи рублей) соответственно.

Снижение произошло и на других популярных площадках, например, на BestBuy RTX 3080 Ti выставлена за 739 долларов, а на Amazon за 799 долларов(48,2 тысячи рублей).

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг объявил о снижении цен в финансовом отчете перед акционерами. Он обосновал это необходимостью освободить место и ресурсы для нового поколения видеокарт, чью архитектуру он представит 20 сентября на выставке GTC 2022.

SIBNET.RU В TELEGRAM